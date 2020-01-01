Анна Задорожная рассказывает о грануляции в акварели, о способах ее использования в работах и возможностях медиумов для грануляции на примере красок и медиума Schmincke.

Для чего подойдут маркеры Posca? Сколько видов наконечников у маркеров этого бренда? И почему их любят многие художники? Ответы на этот и другие вопросы в нашем новом материале о маркерах Posca.