Маркеры WINSOR&NEWTON PROMARKER BRUSH на спиртовой основе два пера;
в ассортименте
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Всего найдено 1-72 из 72
Маркеры WINSOR&NEWTON BRUSH MARKER на спиртовой основе, двусторонние. Один наконечник - гибкий, имитирующий кисть, для создания плавных линий и штрихов, второй - широкий скошенный для закрашивания больших поверхностей.
Производитель: Winsor&Newton
Страна: Великобритания
Вес: 0 гр.
Название серии: PROMARKER BRUSH
Основной цвет: 12_ассорти
Применение: __художественный
Режим использования: незаправляемый
Тип основы: спиртовой
Тип товара: двусторонний
Товар: маркер
Форма пера: перо-кисть/перо скошенное
Цвет: ассорти
Объем: 1,5 мл
- В палитре 72 цвета - от тонких пастельных тонов до ярких оттенков
- Полупрозрачные краски на спиртовой основе, прекрасно смешиваются между собой
Производитель: Winsor&Newton
Страна: Великобритания
Вес: 0 гр.
Название серии: PROMARKER BRUSH
Основной цвет: 12_ассорти
Применение: __художественный
Режим использования: незаправляемый
Тип основы: спиртовой
Тип товара: двусторонний
Товар: маркер
Форма пера: перо-кисть/перо скошенное
Цвет: ассорти
Объем: 1,5 мл
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