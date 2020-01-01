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Маркеры WINSOR&NEWTON PROMARKER BRUSH на спиртовой основе два пера; в ассортименте по 313.00 руб от Winsor&Newton

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Маркеры WINSOR&NEWTON PROMARKER BRUSH на спиртовой основе два пера;
в ассортименте

Производитель: Winsor&Newton

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Наименование Цена Наличие
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V546 фиолетовый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V546 фиолетовый 313 руб. 8 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y747 лимонный желтый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y747 лимонный желтый 313 руб. 8 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V264 королевский синий Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V264 королевский синий 313 руб. 7 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O427 корица Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O427 корица 313 руб. 7 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R519 бледно-розовый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R519 бледно-розовый 313 руб. 7 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G956 сине-зеленый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G956 сине-зеленый 313 руб. 7 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y156 подсолнечник Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y156 подсолнечник 313 руб. 7 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O324 сиена жженая Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O324 сиена жженая 313 руб. 6 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O819 миндальный Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O819 миндальный 313 руб. 6 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R665 ягодный красный Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R665 ягодный красный 313 руб. 6 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.M544 каштановый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.M544 каштановый 313 руб. 6 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.M865 маджента Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.M865 маджента 313 руб. 6 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.M647 светло-вишневый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.M647 светло-вишневый 313 руб. 6 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R666 красный Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R666 красный 313 руб. 6 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V626 аметист Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V626 аметист 313 руб. 6 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.WG1 теплый серый1 Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.WG1 теплый серый1 313 руб. 6 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O928 песочный Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O928 песочный 313 руб. 6 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.C247 турецкий синий Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.C247 турецкий синий 313 руб. 5 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.C429 холодный синий Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.C429 холодный синий 313 руб. 5 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O225 хна Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O225 хна 313 руб. 5 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G756 зеленый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G756 зеленый 313 руб. 5 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O567 янтарь Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O567 янтарь 313 руб. 5 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O535 какао Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O535 какао 313 руб. 5 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.CG2 холодный серый2 Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.CG2 холодный серый2 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O518 темный розовый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O518 темный розовый 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.M727 розовая роза Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.M727 розовая роза 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R735 огнеупорный кирпич Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R735 огнеупорный кирпич 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V746 орхидея Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V746 орхидея 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.WG2 теплый серый2 Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.WG2 теплый серый2 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.WG4 теплый серый4 Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.WG4 теплый серый4 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.WG5 теплый серый5 Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.WG5 теплый серый5 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y828 лайм Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y828 лайм 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y657 жёлтый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y657 жёлтый 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G178 светло-зеленый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G178 светло-зеленый 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y367 желтый канареечный Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y367 желтый канареечный 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y217 шампанское Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y217 шампанское 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R565 красный мак Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R565 красный мак 313 руб. 4 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.BL блендер Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.BL блендер 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V234 индиго Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V234 индиго 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.C847 циан Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.C847 циан 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R156 карминовый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R156 карминовый 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V735 слива Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V735 слива 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.WG3 теплый серый3 Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.WG3 теплый серый3 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R946 жженый оранжевый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R946 жженый оранжевый 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V718 жемчужно-розовый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V718 жемчужно-розовый 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.B318 синее облако Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.B318 синее облако 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G457 трава зеленая Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G457 трава зеленая 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G338 зеленое яблоко Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G338 зеленое яблоко 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O345 седло коричневое Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O345 седло коричневое 313 руб. 3 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.B736 китайский синий Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.B736 китайский синий 313 руб. 2 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.B137 небесный синий Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.B137 небесный синий 313 руб. 2 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.CG4 холодный серый4 Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.CG4 холодный серый4 313 руб. 2 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O177 яркий оранжевый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O177 яркий оранжевый 313 руб. 2 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.B944 египетский синий Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.B944 египетский синий 313 руб. 2 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O837 пралине Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O837 пралине 313 руб. 2 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G356 лесной зеленый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G356 лесной зеленый 313 руб. 2 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G267 ярко-зеленый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G267 ярко-зеленый 313 руб. 2 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.CG1 холодный серый1 Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.CG1 холодный серый1 313 руб. 1 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y129 атласный Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.Y129 атласный 313 руб. 1 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R455 рубин Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R455 рубин 313 руб. 1 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V327 лиловый Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.V327 лиловый 313 руб. 1 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O555 золотой Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O555 золотой 313 руб. 1 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G637 зеленая мята Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G637 зеленая мята 313 руб. 1 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G339 зелёный луг Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.G339 зелёный луг 313 руб. 1 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O467 тыквенный Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O467 тыквенный 313 руб. 1 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.XB чёрный Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.XB чёрный 313 руб. 0 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.CG3 холодный серый3 Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.CG3 холодный серый3 313 руб. 0 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.CG5 холодный серый5 Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.CG5 холодный серый5 313 руб. 0 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O618 шпатлевка Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O618 шпатлевка 313 руб. 0 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O729 румянец Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.O729 румянец 313 руб. 0 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R576 красная помада Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.R576 красная помада 313 руб. 0 шт.
Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.C217 галька Маркер W&N PROMARKER BRUSH на спирт.основе два пера цв.C217 галька 313 руб. 0 шт.
Маркеры WINSOR&NEWTON BRUSH MARKER на спиртовой основе, двусторонние. Один наконечник - гибкий, имитирующий кисть, для создания плавных линий и штрихов, второй - широкий скошенный для закрашивания больших поверхностей. 
  • В палитре 72 цвета - от тонких пастельных тонов до ярких оттенков
  • Полупрозрачные краски на спиртовой основе, прекрасно смешиваются между собой
Оттенок маркера может отличаться от оттенка выкраски на сайте в связи с трудностью точной цветопередачи электронным способом.

Производитель: Winsor&Newton
Страна: Великобритания
Вес: 0 гр.
Название серии: PROMARKER BRUSH
Основной цвет: 12_ассорти
Применение: __художественный
Режим использования: незаправляемый
Тип основы: спиртовой
Тип товара: двусторонний
Товар: маркер
Форма пера: перо-кисть/перо скошенное
Цвет: ассорти
Объем: 1,5 мл

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