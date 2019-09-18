



Карандаши MONDELUZ отличаются высокой концентрацией пигмента и превосходной растворимостью. Цветовая гамма включает 72 различных оттенка. Карандаши могут использоваться для рисования как влажным, так и сухим способом. Всего несколько капель воды, нанесенных кистью на ваш рисунок, придадут ему эффект акварели. Цвета – яркие и насыщенные, мягко ложатся на бумагу и не выгорают на солнце. Произведены с применением только высококачественных натуральных материалов. Грифель устойчив к механическим деформациям, легко затачивается. диаметр стержня – 3,8 мм

диаметр корпуса – 7 мм

древесина – кедр

покрытие – цветной лак на водной основе



#student2018



Производитель: Koh-i-Noor

Артикул производителя: 3719036001KZRU

Страна: Чехия

Вес: 0 гр.

Диаметр: 3,8 мм

Количество в наборе: 36 шт.

Название серии: MONDELUZ

Основной цвет: 12_ассорти

Тип упаковки: картонная

Товар: набор карандашей акварельных

Цвет: ассорти

Набор цветных акварельных карандашей MONDELUZ производства компании KOH-i-NOOR – это 36 профессиональных карандашей премиум-класса, упакованных в картонную упаковку.Карандаши MONDELUZ отличаются высокой концентрацией пигмента и превосходной растворимостью. Цветовая гамма включает 72 различных оттенка. Карандаши могут использоваться для рисования как влажным, так и сухим способом. Всего несколько капель воды, нанесенных кистью на ваш рисунок, придадут ему эффект акварели. Цвета – яркие и насыщенные, мягко ложатся на бумагу и не выгорают на солнце. Произведены с применением только высококачественных натуральных материалов. Грифель устойчив к механическим деформациям, легко затачивается.#student2018

Интернет-магазин 12 шт. * *Внимание! Складские запасы обновляются каждые 30 минут. Количество товаров в магазине может отличаться от информации на сайте.



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