Набор цветных акварельных карандашей MONDELUZ производства компании KOH-i-NOOR – это 36 профессиональных карандашей премиум-класса, упакованных в картонную упаковку.
Карандаши MONDELUZ отличаются высокой концентрацией пигмента и превосходной растворимостью. Цветовая гамма включает 72 различных оттенка. Карандаши могут использоваться для рисования как влажным, так и сухим способом. Всего несколько капель воды, нанесенных кистью на ваш рисунок, придадут ему эффект акварели. Цвета – яркие и насыщенные, мягко ложатся на бумагу и не выгорают на солнце. Произведены с применением только высококачественных натуральных материалов. Грифель устойчив к механическим деформациям, легко затачивается.
диаметр стержня – 3,8 мм
диаметр корпуса – 7 мм
древесина – кедр
покрытие – цветной лак на водной основе
#student2018
Производитель: Koh-i-Noor Артикул производителя: 3719036001KZRU Страна: Чехия Вес: 0 гр. Диаметр: 3,8 мм Количество в наборе: 36 шт. Название серии: MONDELUZ Основной цвет: 12_ассорти Тип упаковки: картонная Товар: набор карандашей акварельных Цвет: ассорти
*Внимание! Складские запасы обновляются каждые 30 минут. Количество товаров в магазине может отличаться от информации на сайте.
Способы оплаты:
• наличными при получении заказа
• электронные способы оплаты (банковской картой на сайте, QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney)
• счет для юридических лиц Подробнее…
Минимальная сумма заказа — 1000 рублей (без учета стоимости доставки).
Доставка по России:
• Курьером «до двери»
• в Пункт выдачи заказов в вашем городе Подробнее…
Уважаемые представители юридических лиц, мы зарегистрированы на Портале поставщиков и аккредитованы
на электронных площадках для размещения государственных заказов (Единая электронная торговая площадка и Сбербанк - АСТ).
Для того чтобы начать работу с нашей компанией на Портале поставщиков
позвоните нам по телефону 8-800-555-96-91 и сообщите о намерении заключить договор-оферту. Подробнее…
Возврат товара:
• в течение 14 дней с 9.00 до 21.00 (магазин Передвижник, м.Курская, г.Москва)
• для покупателей из других городов России возврат осуществляется почтой или ТК Подробнее…
Вы можете сообщить о неточности в описании товара – выделите её и нажмите