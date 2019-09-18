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Набор акварельных карандашей MONDELUZ 36цв. в картонной упаковке по 1 085.00 руб от Koh-i-Noor

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Набор акварельных карандашей MONDELUZ 36цв. в картонной упаковке

Производитель: Koh-i-Noor

Артикул: 3719036001KZRU
Штрихкод: 8593539001966
Входит в серию Наборы акварельных карандашей MONDELUZ; в ассортименте
1 085 руб.
Количество
12 шт. в наличии
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Набор цветных акварельных карандашей MONDELUZ производства компании KOH-i-NOOR – это 36 профессиональных карандашей премиум-класса, упакованных в картонную упаковку.

Карандаши MONDELUZ отличаются высокой концентрацией пигмента и превосходной растворимостью. Цветовая гамма включает 72 различных оттенка. Карандаши могут использоваться для рисования как влажным, так и сухим способом. Всего несколько капель воды, нанесенных кистью на ваш рисунок, придадут ему эффект акварели. Цвета – яркие и насыщенные, мягко ложатся на бумагу и не выгорают на солнце. Произведены с применением только высококачественных натуральных материалов. Грифель устойчив к механическим деформациям, легко затачивается. 
  • диаметр стержня – 3,8 мм 
  • диаметр корпуса – 7 мм 
  • древесина – кедр  
  • покрытие – цветной лак на водной основе


#student2018

Производитель: Koh-i-Noor
Артикул производителя: 3719036001KZRU
Страна: Чехия
Вес: 0 гр.
Диаметр: 3,8 мм
Количество в наборе: 36 шт.
Название серии: MONDELUZ
Основной цвет: 12_ассорти
Тип упаковки: картонная
Товар: набор карандашей акварельных
Цвет: ассорти
Интернет-магазин 12 шт.*
*Внимание! Складские запасы обновляются каждые 30 минут. Количество товаров в магазине может отличаться от информации на сайте.
Способы оплаты:
• наличными при получении заказа
• электронные способы оплаты (банковской картой на сайте, QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney)
• счет для юридических лиц
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Минимальная сумма заказа — 1000 рублей (без учета стоимости доставки).
Доставка по России:
• Курьером «до двери»
• в Пункт выдачи заказов в вашем городе
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18 сентября 2019 в 22:05
Отличные карандаши! Мягкие и яркие. Цвета легко смешиваются. При размытии штрих размывается почти бесследно. Лично мне в наборе немного не хватает оттенков красного и фиолетового. Больше всего в наборе синих, зеленых, желто-коричневых оттенков, что делает его идеальным для рисунков природы. Кроме обычного серого есть голубовато-серый, удобно штриховать тени. Белый карандаш прозрачный, не укрывистый, высветляет примерно на пол-тона.

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1 января 2019 в 13:38
26 из 36 карандашей, купленных здесь по акции, имеют надпись на грифеле не "MONDELUZ", а "STUDIO".

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14 ноября 2016 в 23:06
Мы шли на прогулку и по пути зашли в магазин для художников. И мои глаза зацвели на эти карандаши.Прошло 2-4 дня и мне купили эти карандаши.А рисуют они ярко красиво и приятно.Люди это лучшее чем акварельные карандаши derwent academy.

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